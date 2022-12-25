منسق مبادرة الأمراض الوراثية لـ«السفيرة عزيزة»: مرض أنيميا الفول ناتج عن زواج الأقارب

قالت الدكتورة هالة عبدالرحمن، منسق المبادرة الرئاسية للأمراض الوراثية، إنه جرى اكتشاف انتشار مرض أنيميا الفول بمعدلات مرتفعة، إذ يعاني المصاب به من تكسير في كرات الدم الحمراء وارتفاع نسبة الصفراء في حالة تناول الحبوب أو بعض العقاقير الطبية، ويتوجب فورا نقل المريض إلى وحدة أمراض الدم في المستشفى.

المبادرة تستهدف توعية الأهل

وأوضحت خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، أن المستشفى تتولى متابعة حالة المريض، وتوفر له نقل الدم في حال الحاجة إليه، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف توعية الأهل بعد الحصول على عينة من كعب الطفل بعد الولادة مباشرة، موضحة أن المبادرة تقدم الإرشادات في التعامل مع الطفل المصاب فور اكتشاف حالته لتوفير العبء الاقتصادي على الأسرة والمستشفيات.

الأكلات والعقاقير الطبية

وأشارت إلى أن الطفل المصاب بأنيميا الفول، يجب أن يتجنب مجموعة من الأكلات والعقاقير الطبية، موضحة أن المرض من أشهر الأمراض الناتجة عن زواج الأقارب، والعلاج المتبع مع أنيميا الفول تجنب الأعراض الجانبية.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور ، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.