الأمين العام لمجلس النواب: الأزمات الاستثنائية خلقت شواغل عميقة لدى الشعوب

أكد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، أن الأزمات الاستثنائية التي يواجهها العالم خلقت شواغل عميقة لدى الشعوب حول سُبل تجاوز تلك التحديات، مُضيفاً أن ظاهرة تغير المُناخ تأتي في مقدمة التحديات العالمية بوصفها تحدياً مُتعدد الأبعاد والتداعيات.

الأمين العام: تغير المناخ في مقدمة التحديات العالمية

وأضاف الأمين العام أن ظاهرة تغير المُناخ تأتي في مقدمة التحديات العالمية بوصفها تحدياً مُتعدد الأبعاد والتداعيات تُحتم على الأمانات العامة أن تكون داعمة لأعمال البرلمانات في حشد وتنسيق الجهود الوطنية والعالمية وتصميم استجابات وقائية لمواجهة تغير المُناخ وتداعياته، وأكد على أن الأمانة العامة لمجلس النواب المصري قد قدمت الدعم الفني لقيام مجلس النواب بدوره في إصدار حزمة من التشريعات والقوانين الهادفة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة وتغير هيكل وبنية الطاقة بالتحول للطاقة الجديدة والمُتجددة، فضلاً عن انخراطها في جهود ومؤسسات الدولة المصرية إبان الاستضافة المصرية لقمة المُناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ.

وأكد الأمين العام لمجلس النواب أن التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات الوطنية أضحى حتمياً عبر إعداد دليل استرشادي لمواجهة الأزمات العالمية المُزمنة وفي مقدمتها تغير المُناخ لدعم أعمال البرلمانات وبناء نسق برلماني عالمي في تلك المواجهة.

اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية

جاء ذلك خلال مشاركة المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب في إطار مشاركته في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية على هامش أعمال الجمعية الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها، والمُنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، ألقى المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب كلمة بشأن موضوع المناقشة العامة للاجتماع «دور البرلمانات في مكافحة تغير المُناخ«».