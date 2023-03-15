«القوى العاملة» بـ«النواب» توافق مبدئيا على تعجيل استحقاق علاوة دورية للعاملين بالدولة

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، اعتبارا من أول أبريل 2023، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرفع الأعباء عن المواطنين.

ووفقا لمشروع القانون، فاعتبارا من أول أبريل المقبل يتم صرف العلاوات، على أن تكون الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25%.

يذكر أنّ مجلس الوزراء وافق على مشروعات القوانين والقرارات التي من شأنها تفعيل حزمة الحماية الاجتماعية، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات، وتقدّر حزمة الإجراءات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، وأصحاب المعاشات، والمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، بنحو 150 مليار جنيه سنويا.