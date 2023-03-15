«صحة النواب» تستعجل الجهات المختصة لمناقشة قانون المسئولية الطبية

طالب النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بسرعة انتهاء الجهات المختصة من مراجعة مشروع قانون المسئولية الطبية، وذلك لمناقشته داخل اللجنة البرلمانية وإدراجه على جدول الجلسات البرلمانية في دور الانعقاد الحالي.

وأكد الدكتور أشرف حاتم في تصريحات لـ «الوطن»، أهمية إصدار هذا القانون لتنظيم العلاقة بين المرضى والأطقم الطبية والمنشآت الصحية، لاسيما في ظل توجه الدولة لإصلاح كوادر الفرق الطبية العاملة.

قانون المسئولية الطبية

وأشار النائب الدكتور أشرف حاتم إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية يتضمن حالات انقضاء المسئولية الطبية على الطبيب، لاسيما في ظل الإشكاليات التي حدثت في الفترة الماضية، وهي إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا، أو إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي مخالفا لغيره في ذات التخصص، ما دام هذا الأسلوب المتبع متفقا مع الأصول الفنية المتعارف عليها.

لجنة الصحة بمجلس النواب

وأوضح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب انتفاء المسئولية الطبية إذا كان الضرر قد وقع بسبب متلقي الخدمة نفسه، أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه شريطة إثبات ذلك.

وعلى صعيد آخر أشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن اللجنة ستناقش في اجتماعها الإثنين المقبل، المشكلات التي يواجهها الفنيون الصحيون وخريجو كليات العلوم الصحية التطبيقية والذين يقترب عددهم من 400 ألفا، وهم العاملين في مجالات: الأشعة، وصيانة الأجهزة الطبية والمختبرات الطبية، والرعايات الحرجة، والمراقبين الصحيين، والتسجيل الطبي والإحصاء، وتركيبات الأسنان، والطوارئ.