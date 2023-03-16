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10 خدمات إلكترونية تتيحها «البيئة» عبر موقعها.. منها «التمويل والدعم»

كتب:

منة عبده
01:26 ص | الخميس 16 مارس 2023
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.. صورة أرشيفية

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.. صورة أرشيفية

خدمات إلكترونية عدة تتيحها وزارة البيئة، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، في إطار التيسير على المواطنين للحصول على خدماتهم إلكترونيا، دون الحاجة للخروج من المنزل، وتعد أبرز الخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة البيئة، تقييم التأثير البيئي والتمويل والدعم للمشروعات البيئية. 

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 10 خدمات إلكترونية تتيحها «البيئة» عبر موقعها، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة البيئة. 

10 خدمات إلكترونية تتيحها «البيئة» عبر موقعها

1- تقييم التأثير البيئي: الغرض منه ضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها، بما في ذلك الجوانب المرتبطة بصحة البشر، من آثار التنمية التي تفتقد السيطرة عليها، والهدف بعيد المدى لهذا التقييم، هو ضمان تنمية اقتصادية متواصلة تلبى حاجات الوقت الحاضر دون الانتقاص من قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتها الخاصة.

2- التمويل والدعم: يوفر صندوق حماية البيئة الإجراءات، الشروط، الأولويات البيئية، برامج الدعم المادي، وكيفية التقدم بطلبات الدعم والنماذج الخاصة بإتاحة التمويل، ويمكن التقدم بطلب للحصول على الدعم المالي، من خلال أحد البرامج التي يتيحها صندوق حماية البيئة.

3- التفتيش والالتزام البيئي: يهدف إلى دعم وتعزيز كلا من البيئة والصحة العامة؛ إذ أن التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية له تأثير ضار ليس فقط على البيئة، لكن على صحة الإنسان أيضا.

4- ترخيص الأعمال البيئية. 

5- شكاوي الإستعلامات.

6- إجراءات تداول الفحم.

7- المحميات.

8- الأوزون.

9- الجمعيات الأهلية.

10- التدريب البيئي وخدمات المخلفات. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.