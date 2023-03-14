«الوطن» تحصد جائزة إبداع الشباب عن صحافة البيئة والمناخ

كرم المنتدى السنوي الثامن للمتحررات من الأمية جريدة «الوطن»، ومنح الصحفي خالد عبد الرسول، جائزة إبداع الشباب بمجالات الصحافة والثقافة والفنون لعام 2023، عن ملفاته الصحفية في مجال الصحافة البيئية المنشورة في جريدة الوطن، خلال فعاليات المنتدى الذي نظمته أمس جمعية المرأة والمجتمع ومبادرة «تمكين».

لجنة تحكيم جائزة إبداع الشباب

وقالت الإعلامية منى سلمان، رئيسة لجنة تحكيم جائزة إبداع الشباب لهذا العام، إن لجنة التحكيم قررت منح الصحفي خالد عبد الرسول جائزة إبداع الشباب عن مجمل أعماله وملفاته في مجال الصحافة البيئية، والتي تخطت 25 عملا، وأشادت بجودة أعماله في هذا الفرع النوعي من الصحافة، وقالت: «من الواضح أنه كرس حياته لقضايا البيئة، وقام بمجهود كبير فيها».

قمة المناخ

كانت «الوطن» نشرت عددًا كبيرًا من التحقيقات والملفات الصحفية للصحفي خالد عبدالرسول، حصل بها على الجائزة الأولى في الصحافة البيئية عام 2020 من نقابة الصحفيين، ضمن جوائز الصحافة المصرية، وذلك عن تحقيق «اختفاء الحزام الشجري في أكتوبر وزايد» يهدد التوازن البيئة و«العمارة الخضراء»، وبالتزامن مع قمة شرم الشيخ لتغير المناخ «كوب 27».

قضايا البيئة والمناخ

ونشرت الوطن كذلك سلسلة أعداد وملفات خاصة عن قضايا البيئة والمناخ أبرزها ملف بعنوان «قمة المناخ تحارب الغاز القاتل»، و«بدائل خضراء.. شباب يبدع لدعم كوب 27 وإنقاذ البشرية»، و«الأشجار أمل الكوب في كوب 27».

وعُقد المنتدى السنوي الثامن للمتحررات من الأمية هذا العام بحضور الدكتور محمد يحيى ناصف، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وسهام نجم، رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة والمجتمع، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، حيث كرم كذلك 27 فائزة من المتحررات من الأمية من 27 قرية بـ7 محافظات.