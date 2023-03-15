ماهي الدعاوى التي تتطلب اللجوء لمكتب تسوية الأسرة؟ محام يوضح

يلجأ العديد من الأزواج لمحكمة الأسرة، لفض نزاع مع شركائهم، بعد فقد الأمل في الصلح بشكل ودي، ويتساءل بعضهم عن الخطوات التي تمر بها دعوى الطلاق داخل المحكمة.

وخلال هذا التقرير يوضح علي حمودة المحامي المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، لـ "الوطن" الخطوات التي تمر بها الدعوى أمام محكمة الأسرة، وما هي الدعاوى التي تلزم اللجوء لمكاتب تسوية إقامتها.

مكتب التسوية

وقال "حمودة" إن المادة رقم 9 من قانون إنشاء محاكم الأسرة لسنة 2004، تنص: «لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء لمحاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها في المسائل التى يجوز فيها الصلح دون تقديم طلب تسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص لقيام جهة التسوية وفقا الأحكام هذا القانون وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى».

10 دعاوى يجب اللجوء فيها أولًا لمكتب التسوية

وأضاف المحامي أن يكون اللجوء لمكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة بشكل وجوبي قبل إقامة بعض الدعاوى، ومنها دعاوى التطليق بجميع أنواعها ومنها دعاوى الخلع، ودعاوى النفقات والأجور، ودعاوى الاعتراض على إنذار الطاعة، ودعوى حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، دعوى المتعة، ودعاوى الحبس، ودعاوى مسكن الزوجية.

بالإضافة لدعاوى المهر والشبكة والجهاز ودعاوى متعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذوي الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعًا، ودعاوى متعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق، فإن تقدم المدعي لمكتب التسوية ولم يحضر الخصم أو حالة حضوره وفشل المكتب في إنهاء النزاع بشكل ودي، فيكون حيتها من حق المدعي إقامة دعواه أمام محكمة الأسرة.