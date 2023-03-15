ختام فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمياه بقرية الحواتكة في أسيوط

أناب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لحضور احتفال شركة المياه باليوم العالمي للمياه، تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، وذلك بقرية الحواتكة بمركز منفلوط، بالتعاون مع وزارة الثقافة، والأزهر الشريف، والأوقاف، والكنائس، ومديرية الصحة، ومديرية التربية والتعليم بأسيوط.

حضور القيادات التنفيذية

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الأوقاف الدكتور الشيخ عاصم القبيصي، وعبد التواب محمد نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط، ورئيس جهاز شئون البيئة حسام صلاح عبد العال، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

ترشيد استهلاك المياه

بدأ الحفل بأنشطة تفاعلية وتوعية الأطفال بأهمية الحفاظ على المياه، وترشيد الاستهلاك ثم افتتاح معرض التوعية، وترشيد استهلاك المياه، الذي يضم كتيبات ومواد دعائية للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه، وعرضا لبعض القطع الموفرة التي تقوم الشركة بتركيبها بالمنازل والشركات وكل المصالح الحكومية والخاصة.

مسرح العرائس

واستكمل السكرتير المساعد ورئيس شركة المياه ومرافقوهم، فعاليات الاحتفال بمشاهدة بعض العروض المسرحية لمسرح العرائس، التي قدمها الفريق التوعوي ثم الاستماع إلى بعض الفقرات الفنية، التي قدمها الطلاب المشاركين بمدرسة جمال عبد الناصر، ثم عرض فيلم تسجيلي لفعاليات الأسبوع المائي، التي استمرت خلال الفترة من 10 حتى 15 مارس الجاري، لحملات التوعية بالحفاظ على المياه، التي نظمتها الشركة على مدار تلك الفترة.

ترشيد الاستهلاك

أشاد سكرتير عام مساعد المحافظة -خلال كلمته- بالفعاليات التى نظمتها شركة مياه أسيوط بجميع مراكز المحافظة موجها الشكر لكل الجهات المشاركة وعلى رأسها قيادات شركة المياه ناقلا تحيات الوزير المحافظ لكل الحضور، ودعمه الكامل لكل حملات وجهود التوعية لتعظيم الاستفادة من المياه وترشيد الاستهلاك بمختلف القطاعات والمنشآت التعليمية والدينية بالمحافظة تماشيا مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومى لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير كل الخدمات والمرافق لهم بجميع القرى، والنجوع وتستهدف بمحافظة أسيوط 149 قرية من خلال تنفيذ أكثر من 2000 مشروع فى كل القطاعات، خاصة مشروعات المياه والصرف الصحي بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه.

وفى ختام الاحتفالية تم تكريم سكرتير عام المساعد بالمحافظة عدلي أبو عقيل وإبراشية منفلوط وتوابعها، بمنحه درع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، كما تم تكريم وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام منطقة الوعظ والإعلام الديني وبعض قيادات الكنيسة الانجيلية وبعض الجهات المتعاونة مع الشركة، ومدرستي جمال عبد الناصر والثانوية الفنية للمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

وعبر المهندس على الشرقاوي رئيس الشركة – خلال كلمته- عن سعادته وترحيبه بكافة الجهات المشاركة في الحفل باعتبار أن الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها ومواجهة الفقر المائي مع تزايد التعداد السكاني مسئولية مشتركة ملقاة على عواتقنا جميعا.

وناشد الجميع ضرورة نشر الوعي وتكثيف حملات التوعية بالحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، لافتا إلى تنظيم فريق التوعية والمشاركة المجتمعية، احتفالية توعوية على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه بقرية الحواتكة بمركز منفلوط لإذكاء الوعي الثقافي المائي المنطلق من أهداف التنمية المستدامة الذي يرمي إلى إتاحة المياه وتوصيل خدمات ومرافق الصرف الصحي للجميع مع حلول 2030 باعتبار ذلك مدخلا أساسيا في عمليات خفض الفقر ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية.