وزير التعليم يفتتح مدرسة دولية للتكنولوجيا التطبيقية في الإسكندرية غدا 

يفتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للتجارة الحديثة، غدا الخميس في الإسكندرية، وذلك رفقة ومارجريت سانشو، نائب مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجمهورية مصر العربية، والقبطان علاء فتح الله، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات وتعد مدرسة فتح الله واحدة من المدارس الدولية المجانية الأولي من نوعها في التعليم الفني بمعايير عالمية تطبق مفاهيم التنمية البيئية المستدامة.

ووفق بيان وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، يحضر الافتتاح الدكتور عمرو بصيلة، مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة، والدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التعليم في الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع مشروع قوى عاملة مصر، المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من ممثلي القطاع الاقتصادى بالوكالة الأمريكية وكذلك عدد من الشركاء من قطاعي الأعمال العام والخاص المشاركين فى إنشاء عشر مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية.

تسعى المدرسة إلى المساهمة في النهوض بمنظومة التعليم الفني

وتسعى المدرسة إلى المساهمة في الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين حاصلين على تعليم فني ذو جودة عالية ومؤهلين لسوق العمل سواء كان محلياً أو دولياً، كما تسعى المدرسة الى خلق فرص عمل لائقة، ومستدامة، ومتاحة للجميع وذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية في تطوير المناهج وفقًا لمنهجية التعليم القائم على الجدارات والتي تتناول تخصصات جديدة متميزة بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص. كما تتسم بيئة التعلم بالمدارس بكونها خضراء ورقمية وذكية.

وأشار الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني إلى أن مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية واحدة من 5 مدارس تم إنشاؤها في بداية العام الدراسي الحالي، 2022 - 2023، طبقًا لاتفاقية التفاهم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء من القطاع الخاص والعام لإنشاء عشر مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في سبع محافظات: الشرقية، أسيوط، اسكندرية، المنيا، والجيزة، المنوفية، قنا والجدير بالذكر أن باب التقدم للعشر مدارس سيكون متاحاً للعام الدراسي الجديد، 2023 – 2024 خلال الصيف القادم.

المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تقدم تعليمًا دون مصروفات

وتعتبر المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية هي الأولى من نوعها في التعليم الفني التي تقدم تعليمًا دوليًا بدون مصروفات والتي بدأت العام الدراسي الحالي 2022- 2023 ب5 محافظات مصرية، وهي: مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتصنيع وصيانة الاسطمبات بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، ومدرسة ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في أسيوط، ومدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في الإسكندرية، ومدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتسويق الخدمات المالية بمدينة المنيا الجديدة، ومدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للبرمجيات بمدينة السادس من أكتوبر في الجيزة.