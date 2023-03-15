«تعليم الغربية» تفوز بـ 5 مراكز في معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية عن فوزها بـ5 مراكز في المعرض الجمهوري معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة BASEF 2023، والذي أقيم في الفترة من الأحد 12 مارس 2023 إلى الثلاثاء 14 مارس 2023، حيث شاركت بعدد 13 مشروعا لعدد 18 طالبا وطالبة من مدارس المحافظة (عام وخاص، ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالغربية).

أسماء المشروعات

وفازت الغربية بالجوائز والمراكز الآتية

- جائزة أفضل فريق عمل في المعارض التمهيدية والمحلية لكل من أحمد فايد، مدير مركز التطوير التكنولوجي بالغربية، وسعيد المشالي، منسق الأيسف بالغربية.

- المركز الثالث الجائزة الكبرى للسفر، للمشاركة بمعرض الولايات المتحدة الأمريكية فى مايو 2023 لمشروع ايكو باكدجينج، مجال الروبوتات والآلات الذكية، للطالبين محمد شوقي سليم، ويوسف علاء عبد الصادق، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالغربية.

- المركز الأول مجال علوم النبات لمشروع ورد النيل، للطالبين يوسف حسن حسين عبد العال، عبد الرحمن عبد اللطيف محمود ابراهيم، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالغربية.

- المركز الأول مجال الروبوتات والآلات الذكية لمشروع ايكو باكدجينج، للطالبين محمد شوقي سليم، ويوسف علاء عبد الصادق، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالغربية.

- المركز الثالث، مجال الكيمياء الحيوية لمشروع البلاستيك العضوي، للطالبين محمد مصطفى شحاته مصطفى، ومصطفى محمد مصطفى خليفة، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالغربية.

شهادت تقدير

وقدم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية شهادات التقدير إلى جميع الطلاب الفائزين، وجميع المشرفين، وفريق العمل المشرف، والفريق المرافق للطلاب، في حفل تكريم لهم، نظمته مديرية التربية والتعليم بالغربية، متمنيا لهم دوام التقدم ومزيداً من النجاح.