شروط حصول الأسر الملتزمة بإنجاب طفلين كحد أقصى على 1000 جنيه سنويا

ضمن خطة الدولة لمواجهة تحديات الزيادة السكانية والحفاظ علي صحة السيدات والأطفال، وافقت الحكومة على مقترح التخطيط والمالية بمنح الأسرة الملتزمة بإنجاب طفلين فقط حافزا ماليا 1000 جنيه سنويا، وذلك عقب البروتوكول الموقع بين الوزارتين بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتحصل المرأة الملتزمة بإنجاب طفلين على 1000 جنيه سنويًا، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، وذلك بعد الاشتراك بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للسيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عاما كحد أقصى.

شروط الحصول على 1000 جنيه لالتزامها بإنجاب طفلين فقط

- يستحق المبلغ المتراكم للأسرة الملتزمة بإنجاب طفلين ببلوغ المرأة سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية.

- تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع تحدث بشكل دوريّ.

- إمداد وزارة المالية دوريًا بكل البيانات والإحصاءات بشأن السيدات المستهدفات من خلال المشروع.

- يجرى حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج.

- تحفيز التزام السيدات بين السن 21 و 45 عاما لضبط النمو السكاني.

الاشتراك بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

- السماح في الاشتراك بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للسيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45 عاما كحد أقصى.

- تقوم وزارة المالية بإنشاء حساب لصالح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ضمن حساب الخزانة الموحد، يسمى «حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية»، ويصدر عليه سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه.

- الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع.

- يسقط حق السيدة في المطالبة بأي مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث.