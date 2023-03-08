الإعلامية سارة حازم: المرأة المصرية تحمي الأسرة وتحدد أولوياتها

قالت الإعلامية سارة حازم، إن العالم أجمع يحتفل اليوم، باليوم العالمي للمرأة، وغدا تحتفل مصر بيوم الشهيد، و«اللي يجمع بين الاحتفالين دول صفة الفداء والبذل والعطاء والتضحية من أجل الآخرين».

وأضافت خلال تقديمها برنامج «كل الزوايا» على شاشة «ON»: «اليوم العالمي للمرأة، بيكون فرصة كويسة إن العالم يتكلم عن قضايا المرأة، ويثيرها ويفكر في حقوقها ومكتسباتها، لكن المرأة المصرية لها خصوصية لا يمكن أخبي انحيازي لها».

المرأة المصرية حامي الأسرة

تابعت: «المرأة المصرية تنظر للأسرة دائما، وكأنها حامي هذه الأسرة، وكذلك هي الوتد كما وصفها الكاتب خيري شلبي، وهي اللي بتهندس وتشوف هنعمل إيه، وترتيب الأولويات وما يمكن الاستغناء عنه».

مصر والرموز الحقيقية

واستطردت: «كذلك يتشابه ذلك مع يوم الشهيد اللي هنحتفل بيه بكرا، فالجندي لا يفكر في شيء إلا فداء الوطن، هذا اليوم يذكرنا بالبطل عبدالمنعم رياض والقائد الذي كان يمارس عمله حتى آخر لحظة، واستشهد أثناء متابعته على خط التماس مع العدو، ومن هنا لدينا رمزين، ومصر لا تعطينا إلا أمثلة حقيقية».