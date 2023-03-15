استثناء 8 أنشطة من مواعيد الغلق في رمضان 2023.. منها السوبر ماركت

حددت الحكومة مواعيد إغلاق المقاهي والمحلات خلال شهر رمضان المعظم، بناء على قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بشأن مواعيد تشغيل المحلات العامة خلال شهر رمضان، وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجريًا 2023 ميلادية.

مواعيد إغلاق المحال

وتكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان، وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1444 هجريا، يوميا الساعة الثانية صباحا.

مواعيد عمل الورش

وتلتزم الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

استثناء 8 أنشطة من مواعيد الغلق في رمضان 2023

حدد قرار الحكومة 8 أنشطة لا تخضع لمواعيد الغلق منها:

- محال البقالة

- السوبر ماركت

- المخابز والأفران

- محلات بيع الفواكه والخضراوات

- محلات الدواجن

- أسواق الجملة

- الصيدليات

- خدمة «التيك أواي»، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل تستمر على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والمقاهي.

تنفذ مواعيد رمضان، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22/3/2023، حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.