تواصل وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات، متابعة مواعيد غلق المحلات التجارية اليوم، وفق المواعيد الشتوية، حيث تفتح المحلات أبوابها من 7 صباحا وتغلق في العاشرة مساء، ويتم تسيير حملات ولجان لمتابعة التزام المحلات بمواعيد الغلق والحد من المخالفات، مع استثناء عدد من الأنشطة من مواعيد الغلق وهي السوبر ماركت والصيدليات والأفران ومحلات وأسواق الخضار والفاكهة حيث تعمل على مدار 24 ساعة، وأيضا خدمة التيك أواي مستمرة للمطاعم والكافيهات لتلبية احتياجات المواطنين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وشددت وزارة التنمية المحلية على الالتزام بمواعيد غلق المحلات التجارية اليوم لتجنب التعرض لأي إجراءات قانونية حيث تبدأ عقوبة المخالفين لمواعيد الغلق بالإنذار ثم توقيع غرامة ويصل الأمر لحد الغلق للمحلات غير المرخصة، وبالتالي على أصحاب المحلات الالتزام بالمواعيد المحددة وفق قرار وزارة التنمية المحلية 456 لسنة 2020 مع استمرار التنسيق بين غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمتابعة مواعيد عمل المحلات وفق التوقيت الشتوى الذي تم إقراره يوم الجمعة الماضي.

مواعيد عمل المقاهي والمطاعم

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن مواعيد عمل المقاهي والمطاعم تختلف عن مواعيد عمل المحلات التجارية اليوم حيث تبدأ المقاهى العمل من 5 صباحا حتى 12 منتصف الليل، وهناك عدة فوائد يحققها الالتزام بمواعيد عمل المحلات منها ترشيد استهلاك الطاقة والسماح لشركات وهيئات النظافة العمل والتحرك بسهولة خلال فترة غلق المحلات لتنظيف وتطهير الشوارع والميادين وإزالة أي مخالفات أو إشغالات من جانب الوحدات المحلية وتسيير الحركة المرورية وعدم إزعاج المواطنين، خاصة داخل الكتل السكنية.

ونص قرار وزارة التنمية المحلية على أنه يمكن تعديل مواعيد عمل المحلات والأنشطة التجارية بالمحافظات الساحلية بناء على اقتراح من المحافظ المختص بالتنسيق مع وزيرالسياحة والآثار، وبالعرض على وزير التنمية المحلية يتم إعادة النظر في مواعيد عمل المحلات فى تلك المواقع.