دعاء تيسير الزواج.. دار الإفتاء توضح الأوقات المستحبة «فيديو»

يعد الزواج سنة مؤكدة ويبحث الكثير من الشباب والفتيات عن شريك العمر بموصفات معينة كل منهم وفق طبيعة شخصيته وفي هذا السياق يتساءل البعض عن دعاء تيسير الزواج المفضل والأقوى.

دعاء تيسير الزواج

وتسرد «الوطن» خلال السطور التالية وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني وقناة «يوتيوب» الخاصة بها، دعاء تيسير الزواج من خلا سؤال تلقته الدار في هذا الخصوص.

وأوضحت الدار من خلال أمين الفتوى أن الاتجاه نحو دعاء تيسير الزواج يكون من خلال صلاة ركعتين في الثلث الأخير من الليل أي بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر وتكون بداية الدعاء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطق كلمات دعاء تيسر الزواج المستحب ترديدها والختام أيضا بالصلاة على رسول الله.

دعاء تيسير الزواج

وبخصوص دعاء تيسير الزواج يمكن للمسلم أو المسلمة أن يسأل الله حاجته في ذلك بأن يرزقه الله الزوجة الصالحة، أو الزوج الصالح، وأن يعينه على نفقات الزواج، ومن هذه الأدعية على سبيل المثال لا الحصر:

اللهم إني أسألك العفاف والغنى

ويدعو الشاب: اللهم ارزقني زوجة صالحة

وتدعو الفتاة: اللهم ارزقني زوجا صالحا

رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.