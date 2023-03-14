موعد شهر رمضان 2023.. دار الإفتاء تستطلع هلال الشهر الكريم الثلاثاء

موعد شهر رمضان 2023، أمر ازداد البحث عنه من قبل الكثيرين، مع اقتراب حلول الشهر الكريم الذي لم يتبق عليه سوى أيام قليلة، وينتظره المسلمون بحب شديد ليصومون أيامه ويتقربون إلى الله بشكل أكبر بالأعمال الصالحة والنوافل.

موعد شهر رمضان 2023

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، استطلاع هلال شهر مضان الكريم، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 من شهر مارس للعام الحالي، لمعرفة موعد شهر رمضان 2023، موضحة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: «بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ الموافق 21-3-2023».

موعد شهر رمضان 2023

ووفقا للحسابات الفلكية، يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444هـ الموافق 21 مارس «يوم لرؤية».

ويتوقع العلماء أن يوافق موعد شهر رمضان 2023 وأول أيامه، يوم الخميس 23 من مارس المقبل، ولكن يتبقى فقط رؤية البحوث الفلكية وتأكيدها على موعد شهر رمضان 2023، وبذلك يبدأ العد التنازلي لشهر الصيام عام 2023، وبما إن اليوم هو 22 من شهر شعبان و14 من شهر مارس، فيتبقى نحو 9 أيم على رمضان.

وإذا وافق شهر رمضان يوم الخميس 23 من مارس بعد تأكيد البحوث الفلكية الثلاثاء المقبل، فسيكون يوم الخميس 20 أبريل المقبل هو آخر أيام شهر الصيام، ورغم ذلك تبقى الكلمة الأخيرة والنهائية لرؤية دار الإفتاء الشرعية لهلال الشهر، والتي تؤكد ما إن كان الشهر سيأتي كاملا أم ناقصا.