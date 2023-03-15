حملة أمنية مكبرة على تجار المخدرات في الإسكندرية وأسيوط

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملة أمنية مكبرة بنطاق محافظتي الإسكندرية وأسيوط لضبط تجار المخدرات، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام- الأمن المركزىي) ومديريتي أمن (الإسكندرية- أسيوط) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتي (مركز شرطة ديروط – قسم شرطة أول العامرية) مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهم وضبطهم على النحو التالي:

بمديرية أمن الإسكندرية، ضبط عنصرين إجراميين، لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام - مبلغ مالؤ – 2 هاتف محمول).

ضبط 4 عناصر إجرمية في مديرية أمن أسيوط

في مديرية أمن أسيوط، ضبط (تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية - مقيمون بدائرة مركز شرطة ديروط) حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة المركز، وبحوزتهم (كمية لمخدر الآيس) وزنت 1,500 كيلو جرام – 12 طربة لمخدرة الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – 3 خزائن آلية – 3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية" - سلاح أبيض – ميزان حساس – مبلغ مالى – 4 هواتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ اثنان مليون و600 ألف جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.