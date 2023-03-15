تجديد حبس المتهم بالاتجار في مخدر الحشيش بالقاهرة لمدة 15 يوما

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القليوبية، حال استقلاله سيارة أجرة، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش وزنت 1.5 كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

أوضح محمود عبد الله، المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.