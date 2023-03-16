مصر للطيران تلغي رحلتها إلى مطار دوسلدورف الألماني غدا الجمعة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، إلغاء رحلة مصر للطيران رقم MS734 دوسلدورف/ القاهرة، من مطار دوسلدورف، وتحويل الركاب لرحلة رقم MS786 فرانكفورت/ القاهرة في اليوم ذاته.

جاء ذلك في ضوء التعليمات الواردة إليها من إدارة مطار دوسلدورف - ألمانيا، التي تفيد بتنظيم إضراب في مطار دوسلدورف، غدا الجمعة.

التنبيه بضرورة مراجعة التذاكر

ونبهت الشركة خلال بيان لاها قبل قليل، أنه يرجى من عملاء مصر للطيران المسافرين على رحلة القاهرة/ دوسلدورف رقم MS733، غدا الجمعة، ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران، على رقم 1717 من أي عاتف محمول مصري، أو الرقم الدولي 97142306666+، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com، أو أقرب مكتب بيع للشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أو الوكيل السياحي.