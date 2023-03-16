رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مصر للطيران تلغي رحلتها إلى مطار دوسلدورف الألماني غدا الجمعة

كتب:

أيمن حمزه
01:40 ص | الخميس 16 مارس 2023
مصر للطيران

مصر للطيران

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، إلغاء رحلة مصر للطيران رقم MS734 دوسلدورف/ القاهرة، من مطار دوسلدورف، وتحويل الركاب لرحلة رقم MS786 فرانكفورت/ القاهرة في اليوم ذاته.

جاء ذلك في ضوء التعليمات الواردة إليها من إدارة مطار دوسلدورف - ألمانيا، التي تفيد بتنظيم إضراب في مطار دوسلدورف، غدا الجمعة.

التنبيه بضرورة مراجعة التذاكر

ونبهت الشركة خلال بيان لاها قبل قليل، أنه يرجى من عملاء مصر للطيران المسافرين على رحلة القاهرة/ دوسلدورف رقم MS733، غدا الجمعة، ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران، على رقم 1717 من أي عاتف محمول مصري، أو الرقم الدولي 97142306666+، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com، أو أقرب مكتب بيع للشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أو الوكيل السياحي.

اقرأ المزيد:

«الهجرة» تنظم تدريبات مجانية خلال شهر مارس للتأهيل على العمل في ألمانيا

أهالي «عزبة رضوان» في سوهاج يستقبلون سفير ألمانيا بالمزمار البلدي

ألمانيا ضيف شرف الدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

«الهجرة» تزور شابين من دارسي برنامج THAMM في ألمانيا: التدريب غيّر حياتهما
بقلم أيمن حمزه