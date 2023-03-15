«الهجرة» تنظم تدريبات مجانية خلال شهر مارس للتأهيل على العمل في ألمانيا

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، دورات تدريبية مجانية، لشباب المحافظات، خاصة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، للشباب الراغبين في العمل إلى ألمانيا، وذلك في إطار خطة عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات، بهدف توفير البدائل الآمنة والمتاحة للشباب.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تدريبات مجانية من «الهجرة»، للتأهيل للعمل في ألمانيا خلال مارس الجاري، وفقا لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمركز المصري الألماني.

تدريبات مجانية من «الهجرة» للتأهيل للعمل في ألمانيا خلال مارس

- جلسة استشارية متخصصة للمهندسين.. بمحافظة بني سويف.. يوم 13 مارس الجاري.. الساعة 11 صباحا.

- جلسة استشارية متخصصة للعاملين في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات.. بمحافظة الدقهلية.. يوم 21 مارس الجاري.. الساعة 10 صباحا.

- جلسة استشارية عامة للمؤهلات الفنية.. بمحافظة الدقهلية.. يوم 21 مارس الجاري.. الساعة 12.30 ظهرا.

- جلسة استشارية عامة للمؤهلات العليا.. بمحافظة الشرقية.. يوم 20 مارس الجاري.. الساعة 10 صباحا.

- جلسة استشارية متخصصة للعاملين في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات.. بمحافظة الشرقية.. يوم 20 مارس الجاري.. الساعة 12.30 ظهرا.

- جلسة استشارية عامة لحاملي المؤهلات الفنية.. بمحافظة القليوبية.. يوم 19 مارس الجاري.. الساعة 11 صباحا.

- جلسة استشارية للمهندسين.. بمحافظة المنيا.. يوم 14 مارس الجاري.. الساعة 9.30 صباحا.

- جلسة استشارية عامة لحاملي المؤهلات الفنية.. بمحافظة المنيا.. يوم 14 مارس الجاري.. الساعة 12 ظهرا.