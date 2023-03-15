أهالي «عزبة رضوان» يستقبلون سفير ألمانيا بالمزمار البلدي في سوهاج

استقبل أهالي قرية عزبة رضوان بمركز دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج فرانك هارتمان، سفير ألمانيا بالقاهرة، وزوجته في زيارة خاصة للنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالمزمار البلدي والتحطيب ورقص الخيول، الأمر الذى لقي استحسانا كبيرا من قبل السفير والذي أثنى بشكل كبير على حفاوة الاستقبال، خاصة أنها ضمن الفلكلور الشعبي والعادات والتقاليد التي تميز أهل صعيد مصر، وشاركهم السفير التصفيق من خلال الأغاني التي قامت الفرقة بعزفها على أنغام المزمار البلدي.

مبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة»

وتفقد السفير الألماني فرانك هارتمان، عددا من المشروعات ضمن مبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان من ضمنها زيارة للمستشفى المركز بدار السلام المركزي والتي تأتي ضمن مشروعات «حياة كريمة» بقيمة ما يقرب من مليار جنيه، والتي تتم بها أعمال التطوير، تمهيدا لدخولها الخدمة بكامل طاقتها لتقديم خدمتها الصحية للأهالي بمركز ومدينة دار السلام، كما تفقد السفير مدرسة عرب العطيات الابتدائية الممولة من البنك الألماني بحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

كما تفقد الضيف مجمع الخدمات التكنولوجي بقرية العزبة بأولاد يحيى والذي يحتوي علي جميع الخدمات الخاصة بالسجل المدني ومكتب توثيق الشهر العقاري والبريد.

الوحدة الصحية بقرية البلابيش

وأخيرًا تفقد السفير هارتمان، أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية البلابيش المستجدة، والتي يجري إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستمع السفير الألماني إلى شرح مفصل حول مكونات المبنى والخدمات التي يقدمها للمواطنين بالقرية، وتشمل الوحدة الصحية - الإسعافات الأولية ـ خدمة كبار السن ـ أمومة وطفولة ـ متابعة حمل وتنظيم الأسرة ـ عيادة أسنان ـ 2 عيادة كشف ـ 2 معمل ـ صيدلية ـ تثقيف صحي ـ مكتب تطعيمات ـ مكتب مواليد ووفيات ـ قاعة اجتماعات ـ سكن أطباء وتمريض.

وبدأ السفير جولته بمحافظة سوهاج صباح أمس الثلاثاء، من خلال زيارة معبد أبيدوس بالبلينا جنوب محافظة سوهاج، واستمع السفير إلى شرح مفصل حول المعبد وتاريخه والأحداث التي مرت به، إذ أبدى إعجابه الشديد بالحضارة المصرية، وما تحويه من أسرار، وذلك بحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وألفت المزلاوي وأنسي نعيم ونور أبو ستيت والدكتور محمود أبو الخير ولطفي محمد علي ريس مدينة بالبلينا، وذلك على هامش زيارته للمحافظة، والتي تستمر 3 أيام حتى اليوم الأربعاء 15 مارس الجاري؛ لزيارة المناطق السياحية والأثرية، وبعض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز دار السلام، وتفقد عددا من المدارس المهتمة بتدريس اللغة الألمانية.

وكان السفير قد التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بمكتبه أمس، ورحب به على أرض سوهاج، متمنيا له زيارة سعيدة، مؤكدا أهمية التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات، وأن سوهاج ترحب بالزيارات والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية والتعاون الثقافي، وتبادل الخبرات، من خلال نقل ما يلائم المجتمع المصري من ثقافات وخاصة من الشعوب التي ترتبط بصداقة قوية مع الشعب المصري وهو ما تتميز به العلاقة بين الشعبين المصري والألماني.

من جانبه، أعرب السفير الألماني عن شكره على حفاوة الاستقبال، مشيدا بالوضع التنموى للمحافظة، وما تتمتع به سوهاج من مشروعات للبنية التحتية الجيدة ومقومات التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن زيارته تهدف إلى تقديم الخدمة المجتمعية لمحافظة سوهاج خاصة، ومحافظات الصعيد بصفة عامة، ايمانا بدور السفارة الألمانية في دعم المجتمع المصري ككل.

يذكر أن زيارة السفير الألماني لسوهاج تستهدف زيارة الأماكن السياحية متحف سوهاج القومي، والدير الأحمر، وكذلك عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز دار السلام، وزيارة عدد من المدارس التي تدعم تدريس اللغة الألمانية في سوهاج.