رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عاجل.. الرئيس السيسي يُصدق على حكم عزل قاضٍ من وظيفته

كتب:

محمد مجدي
10:08 ص | الخميس 16 مارس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على عزل القاضي محمد فتوح السيد علام، الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية من وظيفته.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، القرار الجمهوري بشأن الموافقة على عزل القاضي، وهو القرار الذي حمل رقم 87 لسنة 2023.

يأتي ذلك بناءً على حكم صادر من مجلس التأديب الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 27 نوفمبر الماضي، وبناءً على ما عرضه وزير العدل المستشار عمر مروان على رئيس الجمهورية.

اقرأ المزيد:

قرار جمهوري بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة من منصبه

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

قرار جمهوري بعزل محمد تقصيرة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة من وظيفته

قرار جمهوري بعزل 4 بهيئة قضايا الدولة من مناصبهم
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.