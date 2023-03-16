عاجل.. الرئيس السيسي يُصدق على حكم عزل قاضٍ من وظيفته

صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على عزل القاضي محمد فتوح السيد علام، الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية من وظيفته.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، القرار الجمهوري بشأن الموافقة على عزل القاضي، وهو القرار الذي حمل رقم 87 لسنة 2023.

يأتي ذلك بناءً على حكم صادر من مجلس التأديب الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 27 نوفمبر الماضي، وبناءً على ما عرضه وزير العدل المستشار عمر مروان على رئيس الجمهورية.