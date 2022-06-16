قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 233 لسنة 2022، بعزل المستشار محمد علي محمود هاشم، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفيته.

تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر

كما أصدر القرار رقم 2 لسنة 2022، بالموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر «برنامج تجديد القاطرات، المساعدة في تنفيذ المشتريات»، بين وزارة التعاون الدولي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية.

مشروعات قومية وخدمية

وأصدر الرئيس 5 قرارات حملت أرقام من 213 لـ217 لسنة 2022، بتخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة لإقامة مشروعات قومية وخدمية عليها، شملت: مراكز شباب ونواد ومحطات طاقة، ومنطقة لوجستية.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية، وللاطلاع على القرارات اضغط هنا.