عاجل.. رئيس الوزراء يُصدر قرارين باعتبار مشروعين من أعمال المنفعة العامة

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرارين للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن اعتبار مشروعين من أعمال المنفعة العامة.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء الأول، والذي حمل رقم 590 لسنة 2023، على «يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة أولاد حانا الابتدائية (1 ، 2) بالرقم التعريفى (1214171) والكائنة بالقطعة ضمن ص (1) بحوض أولاد حنا نمرة (12)، قسم أول (البحرى) زمام قرية أولاد حنا - مركز المنزلة - محافظة الدقهلية بمساحة مقدارها (591م2) تقريبًا».

أما ثاني القرارات؛ فحمل رقم 592 لسنـة 2023، ونص على «يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج المسافة المتبقية من طريق قناطر بولين - كوم حمادة شرق الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة».