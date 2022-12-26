الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التنمية المحلية بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقة أمنية للترخيص

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التنمية المحلية، رقم 68 لسنة 2022، بشأن تعديل القرار رقم 37 لسنة 2022، الخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية للحصول على ترخيص.

وجاء في نص قرار وزير التنمية المحلية: يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022 النص الآتي:

الأنشطة التي تحتاج موافقة أمنية للحصول على ترخيص تكون الأنشطة التي تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة مديرية الأمن المختصة 34 نشاطًا وهي كالتالي:

محل بيع الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد.

محل «ورشة» تصميم وطباعة الأكلشيهات «أختام».

محل «ورشة» الذهب وتركيب الأحجار الكريمة والفصوص والمجوهرات «القوى المحركة بحد أقصى 20 حصانا».

محل بيع وتداول وتأجير الزى الرسمى لرجال القوات المسلحة والشرطة.

محل بيع الذهب والمجوهرات.

مستودعات ومخازن ومحال بيع وطلمبات توزيع ومحطات تموين المواد البترولية «بنزين - سولار - غاز» ومحطات تموين السيارات بالكهرباء.

محل «منفذ» بيع أسطوانات الغازات البترولية المسالة.

محل بيع الكيماويات أو بيع الكحول والمذيبات الطائرة والصابون والجلسرين.

محل بيع البذور والتقاوي والأسمدة الزراعية والأسمدة الكيماوية والعضوية.

الأسواق بأنواعها «العمومية والمركزية، والأسبوعية».

محل «ورشة» سن الأسلحة.

محل بيع وعمل المفاتيح وتصليح الكوالين.

الفنادق ولوكاندة النوم والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور وما شابهها على اختلاف أنواعها، والكازينوهات والملاهي والمسارح الليلية التي تستخرج تراخيصها من المحافظات.

مكتب لتأجير الشقق السكنية وغير السكنية.

محل بيع كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة.

محل بيع وصيانة الهواتف بمختلف أنواعها وكل ما يلزمها من اكسسوارات.

محل بيع الكمبيوتر واللاب توب واكسسواراته وصيانتها.

محل بيع وصيانة أجهزة التصوير الفوتوغرافي والفيديو.

المقاهي والكافيهات والكافتريات.

مكتب توفير العاملات للمنازل «التخديم».

مكتب الرحلات.

مكتب الدعاية والإعلان.

محل «معارض» بيع السيارات بأنواعها.

محل «معارض» بيع الموتوسيكلات «الدراجات البخارية».

محل «مكتب» تأجير السيارات.

محل «مكتب» تأجير الموتوسيكل، والدراجات.

محل تقديم خدمات شركات الاتصال.

الملاهي المؤقتة والموسمية والملاهي التي تنشأ أو تقام في مناسبات خاصة المعدة لدخول الجمهور نظير أجر.

ساحات ومدن الملاهي الثابتة.

المسارح ودور السينما المغلقة والمفتوحة.

ساحات السبق أو الرماية.

محل «ورشة» الزنك غراف.

محل بيع «تجارة» أدوات ومهمات الحماية المدنية والأمن الصناعي.

محل تشغيل وإنتاج الأفلام واستوديوهات أخذ المناظر والصور بالآت السينما الفوتوغرافية.