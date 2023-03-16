مصرع شاب سقط من أعلى عقار في ظروف غامضة بمدينة نصر

تكثف الأجهزة الأمنية في القاهرة جهودها، لكشف غموض سقوط شاب من أعلى عقار ووفاته في مدينة نصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

التخفظ على كاميرات المراقبة

وطلبت النيابة العامة تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة، تمهيدا لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بسقوط شاب في مدينة نصر

تلقي مامور قسم شرطة مدينة نصرأول، بلاغا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول شاب مصاب بكسور وتهشم في الجمجمة بإدعاء السقوط من علو ووفاته في الحال، وبالانتقال تبين العثورعلي جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه ارتدائه كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بكسور في الجمجمة ونزيف خارجي،ا وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.