سقوط شاب وسيدة من علو بمنطقتين متفرقتين بالمنيا ونقلهما للمستشفى العام

استقبل مستشفى المنيا العام، شاب سقط من الطابق الثاني بمنزله الكائن في قرية زهرة، بسبب اختلال توازنه، فيما تم نقل سيدة للمستشفى، إثر سقوطها من سلم منزلها بحي أبو هلال للسبب ذاته.

سقوط شاب من منزله

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط «أحمد- ع» 25 عاما، من الطابق الثاني بمنزله الكائن بقرية زهرة، بالوحدة المحلية بالبرجاية، بسبب اختلال توازنه، ما أسفر عن إصابته بكسر مضاعف بالساق اليمنى، وسحجات وكدمات بالجسم، وجرى نقله للمستشفى العام لتلقي العلاج.

سقوط ربة منزل من سلم

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من عمليات النجدة بسقوط «نعيمة- ك» 25 عاما، من سلم منزلها الكائن بحي أبو هلال بجنوب مدينة المنيا، بسبب اختلال توازنها، ما أسفر عن إصابتها باشتباه كسر بالذراع، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.