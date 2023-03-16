مجموعة من أطفال المدراس في زيارة لشرطة البيئة والمسطحات

نظمت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة زيارة لعدد من أطفال إحدى المدارس لعدد من الجهات الشرطية، وتمّ استقبالهم بمقر إدارة العمليات والتأمين التابعة للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تعرفوا خلالها على جانب من الدور الذى يقوم به رجال الشرطة في حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم والدور الذى يقدمونه في المواقع الخدمية للمواطنين، بالإضافة إلى اصطحابهم في زيارة لقسم شرطة التجمع الخامس وقسم الجوازات بالتجمع الخامس وكذا المدينة المرورية المتنقلة وتقديم شرح لهم على إحدى سيارات الإطفاء.

وتوجه مشرفي المدرسة بخالص الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على استقبال تلك الزيارة، وأعربوا عن مدى إعجابهم واهتمامهم بدور رجال الشرطة لما يقدموه من أجل حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم واستقرارهم.

جاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الاهتمام بالجانب الاجتماعي والثقافي للنشء وتنمية الفكر الأمني لديهم لما يعكسه من إيجابيات على المجتمع بتنشئة أجيالاً تعي أهمية أمن الوطن والمواطن ودور رجال الشرطة في هذا الصدد.