«الداخلية»: تنفيذ 81885 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 326 قضية مخدرات ، 145 قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ 81885 حكم قضائى متنوع، خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط 326 قضية مواد مخدرة .. بإجمالى 359 متهم ضُبط خلالها الآتى كمية من مخدر الحشيش وزنت 106,827 كيلو جرام. كمية من مخدر البانجو وزنت 43,800 كيلو جرام.كمية من مخدرالهيروين وزنت 19,695 كيلو جرام. كمية من مخدرالإستروكس وزنت 10,965 كيلو جرام. كمية من مخدرالهيدرو وزنت 3,500 كيلو جرام. كمية من مخدرالشابو وزنت 3,090 كيلو جرام. كمية من مخدر الآيس وزنت 985 جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 460 جرام.كمية من مخدر فودو وزنت 240 جرام.عدد 2828 قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 145 قطعة سلاح نارى بحوزة 111 متهم .. وذلك على النحو التالى:7 بنادق آلية.12 بندقية خرطوش5 طبنجات .121 فرد محلى.158 طلقة مختلفة الأعيرة .10 خزينة متنوعة . 199 قطعة سلاح أبيض.ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 81885 حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:337 حكم جناية. 25408 حكم حبس جزئى.4197 حكم حبس مستأنف. 41618 حكم غرامة. 10325 مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ، ضم متهمان ، إرتكبا حادثين متنوعين. فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 36 متهم. فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 11 متهم. فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط 235 دراجة نارية مخالفة. فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 24601 مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص 57 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 6 منهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.