«الداخلية» تطلق قافلة خدمية وإنسانية لتوفير أغذية وسلع لأبناء شمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية، أنه استمراراً للجهود التي تبذلها كل الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وفي إطار مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت الوزارة قافلة خدمية وإنسانية لدعم أهالينا بمناطق (العريش – الشيخ زويد – بئر العبد) بمحافظة شمال سيناء.

وتضمنت القوافل زيارة قام بها الضباط لعدد من المدارس، وتم خلالها توزيع بعض الهدايا على الطلبة أثناء سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى زيارة لجامعة العريش مصحوبة بسيارات قطاع الأحوال المدنية المجهزة لتقديم كافة خدمات القطاع للطلبة.

وجرت إقامة معرض على مساحة كبيرة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء لطرح عدد من السلع الغذائية وغير الغذائية والسلع المعمرة والسجاد والمفروشات، بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وجرى الدفع بسيارات محملة بمختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا سيارات مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كل الخدمات الشرطية التي تقدمها قطاعات الوزارة.

وتواصل منظومة «أمان» التابعة للوزارة توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة للمساهمةً فى تخفيف الأعباء عن كاهل أهلينا بشمال سيناء.

وقد لاقت تلك المبادرة قبول واستحسان الأهالي في محافظة شمال سيناء لما لها من مردود إيجابي في تخفيف الأعباء عن كاهلهم والتيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة.