«الحماية المدنية» بالقاهرة تستقبل مجموعة من طلبة إحدى الجمعيات

استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة زيارة لعدد من طلبة إحدى الجمعيات، للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

وتوجه القائمون على الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع جميع فئات المجتمع ولاسيما صغار السن، وذلك وفق بيان أصدرته وزارة الداخلية.