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«الحماية المدنية» بالقاهرة تستقبل مجموعة من طلبة إحدى الجمعيات

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:32 م | الخميس 16 مارس 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة زيارة لعدد من طلبة إحدى الجمعيات، للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.    

وتوجه القائمون على الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع جميع فئات المجتمع ولاسيما صغار السن، وذلك وفق بيان أصدرته وزارة الداخلية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع