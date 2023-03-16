وزارة الداخلية تكشف آخر موعد للتقديم في معهد معاوني الأمن 2023

كشفت وزارة الداخلية عن آخر موعد للتقديم في معهد معاوني الأمن 2023، والذي يتبقى على غلقه أيام قليلة، بعدما أتاحته الوزارة منذ يوم السبت الموافق 18 من شهر فبراير الماضي عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023

وأتاحت وزارة الداخلية الفرصة أمام جميع الطلاب سواء ذكور أو إناث، من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، للتقديم في معهد معاوني الأمن 2023 عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ثم اختيار «خدمات معاوني الأمن»، ويمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

آخر موعد للتقديم في معهد معاوني الأمن 2023

وأعلنت وزارة الداخلية، أن اليوم الأربعاء المقبل الموافق 22 من شهر مارس الجاري، هو آخر فرصة للراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2023، من خلال سحب كراسات التقديم أولًا من خلال أماكن معاهد معاوني الأمن المعلن عنها، ثم التقديم الإلكتروني على موقع وزارة الداخلية، وأخيراً اجتياز كل الاختبارات المقررة.

أبرز شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023

وأوضحت وزارة الداخلية العديد من الشروط للالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2023، والتي يأتي من أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولا قبل عمره عن 19 عاماً ولا يزيد على 25 عاماً، ومحمود السيرة والسمعة، وغير متزوج ولم يسبق له الزواج، وألا يكون مجنداً سواء في القوات المسلحة أو ملحق بأي خدمة في الشرطة أو أي جهة أخرى تابعة للدولة.