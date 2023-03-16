ضبط 2 مليون قطعة ألعاب نارية داخل مخزن في الجيزة

أعلنت وزارة الداخلية أنه بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم تم ضبط شخصين وبحوزتهما (500 ألف قطعة ألعاب نارية – 400 فتيل إشعال – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والترويج على عملائهما، وأضافا بالتحصّل على المضبوطات من شخصين آخرين، وتمّ استهداف مسكنهما وتبين عدم تواجدهما، وأسفر التفتيش عن ضبط (2500 قطعة ألعاب نارية – 300 كيلوجرام من مادة البارود – طاحونة كهربائية).

وتوصلت الجهود إلى سابقة تورط المتهمين في نقل كمية من الألعاب النارية إلى أحد المخازن الكائنة بالأهرام بقصد تخزينها لترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تمّ استهداف المخزن المشار إليه وعثر بداخله على (50 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 2,158,800 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بملايين الجنيهات.