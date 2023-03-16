قناة القاهرة الإخبارية: بريطانيا تحظر تيك توك على الهواتف الحكومية

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أنّ الحكومة البريطانية قررت حظر تطبيق تيك توك على الهواتف الحكومية.

وتوقعت سامية الأطرش، عضو حزب المحافظين البريطاني، في مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، حظر «تيك توك» على الأجهزة الحكومية قريبًا، مشيرة إلى بعض التقارير التي رجحت استخدام التطبيق في جمع بيانات الأفراد والمؤسسات.

الاطلاع على البيانات الخاصة للمستخدمين

وأضافت أنّ هناك تقارير أخرى تشير إلى أنّ التطبيق يُمكَّن الحكومة الصينية من الاطلاع على البيانات الخاصة للمستخدمين، وهذه التقارير ترجح استخدامه في أغراض التجسس.

وأشارت إلى أنّ جزءًا من رأسمال الشركة المالكة للتطبيق، يخص الحزب الشيوعي، موضحة أنّ «تيك توك» شركة خاصة تابعة للسلطة الحكومية، ومن السهل على بكين الوصول إلى بيانات المستخدمين.

خطط حظر تيك توك

وكانت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أكّدت أنّ حكومة بلادها تمضي قدمًا في خطط حظر «تيك توك» على الأجهزة الحكومية، على خلفية تقارير استخباراتية أعربت عن مخاوفها من أنّ التطبيق المملوك للصين قد يتم استخدامه من قبل قوى أجنبية.