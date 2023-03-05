6 خطوات سهلة لحماية الخصوصية على «تيك توك».. تغلب على الرسائل المزعجة

حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات الشخصية، أمر ينشده غالبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما TikTok أحد أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي بين المراهقين، والذي يقدم مقاطع فيديو مسلية إلا أنه ينطوي على الكثير من المضايقات والسخرية فضلاً عن المشاهد العنيفة أو غير الأخلاقية من قبل المستخدمين المجهولين.

ويوفر التطبيق مميزات وإعدادات للمساعدة في تعزيز الخصوصية والحماية من المتابعين غير المرغوب فيهم، ومنع مقاطع الفيديو التي تضم مشاهد غير لائقة أو عنيفة، ويمنك تفعيل هذه الاعدادات باتباع الخطوات التالية:

تخصيص الحساب

أن تجعل حسابك خاصًا عبر تطبيق تيك توك، فهذا يحدد الأشخاص الذين يمكنهم رؤية المحتوى الذي تشاركه في التطبيق.

تفعيل ميزة Profile view history

تساعدك هذه الميزة على معرفة من يشاهد حسابك، وإذا وجدت شخصًا لا ترغب في أن يصل إلى حسابك مرة أخرى، يمكنك حظره دون الاضطرار إلى تغيير إعدادات حسابك لجعله خاصًا، بحسب البوابة العربية للتقنية.

منع المستخدمين من تحميل مقاطع الفيديو الخاصة

يمكن لأي شخص مشاهدة مقطع فيديو نشرته في تيك توك تنزيله، باستخدام ميزة تنزيل الفيديو الخاصة بالتطبيق، وإذا كنت لا ترغب في السماح بتحميل مقاطع الفيديو الخاصة بك، يمكنك تعطيل هذه الميزة التي تكون مفعلة تلقائيًا في التطبيق.

منع توصية الآخرين بمتابعة حسابك

يقترح تيك توك متابعة حسابك من خلال جهات الاتصال لديك، وأصدقاؤك في فيسبوك، ويمكنك منع تيك توك من اقتراح حسابك على أشخاص آخرين، مما يجعل العثور على حسابك صعبًا.

منع الإشارة إلى حسابك

يمكنك منع أي شخص من الإشارة إلى حسابك عن طريق تغيير إعدادات الخصوصية المتعلقة بالإشارات والعلامات، واختر الأنسب ممن يمكنه الإشارة إليك.

وقف الرسائل من الأشخاص الذين لا تعرفهم

يستخدم بعض الأشخاص الرسائل المباشرة في تيك توك لمضايقة الآخرين وإرسال رسائل غير مرغوب فيها، ويمكنك منعها عن طريق تغيير إعدادات الخصوصية، من خلال ضبط إعدادت الرسائل المباشرة وتحديد من يمكنه إرسالها.