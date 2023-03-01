«تيك توك» يفرض خاصية لتحديد زمن المشاهدة للأطفال والمراهقين

أعلنت الشركة الصينية المالكة لتطبيق «تيك توك» أنها بصدد فرض خاصية جديدة تحدد تلقائيا المدة المسموح بها لمطالعة تطبيق المقاطع القصيرة، يوميا، لحسابات الأطفال والمراهقين تحت سن ال 18، بحسب ما ذكرت شبكة «بي بي سي»، اليوم الأربعاء.

خاصية تطبيق «تيك توك» الجديدة

وقالت الشركة الصينية إنه بموجب تلك الخاصية، سيتعين على الأطفال إدخال كلمة مرور لمشاهدة تطبيق تيك توك لمدة تزيد عن ساعة، فيما سيتعين على المراهقين اللجوء لآبائهم للسماح بالمشاهدة لثلاثين دقيقة أخرى، في إشارة إلى أنه يجرى تطوير أداة تسمح للآباء بمنع أطفالهم من مشاهدة أي محتوى يحتوي على كلمات أو وسوم معينة.

مخاوف من التجسس وتهديد أمن البيانات والمعلومات الشخصية

وأثار التطبيق الصيني انتقادات واتهامات بالتسبب في إدمان الشباب على الشاشات، ويواجه التطبيق مزاعم بأنه يجمع بيانات المستخدمين ويسلمها للحكومة الصينية، الأمر الذي أثار مخاوف وقلق بعض وكالات الاستخبارات من احتمالية كشف معلومات حساسة عند تنزيل التطبيق على الأجهزة الحكومية، كما أثار ردود فعل حادة من قبل العديد من الدول حول العالم.

وأمس الثلاثاء، أعلنت كندا أنه جرى حظر تطبيق «التيك توك» من على الهواتف والأجهزة الحكومية، وقالت الحكومة الكندية إن سبب ذلك يعود إلى وجود مخاوف من التجسس أو تهديد أمن البيانات والمعلومات الشخصية للمستخدمين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء بهدف حماية البيانات.

وجاء ذلك في الوقت الذي أمهلت فيه الولايات المتحدة الهيئات الحكومية مدة 30 يوما للتأكد من عدم وجود التطبيق على أي من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الفيدرالية، الأمر الذي دفع الصين إلى إعلان رفضها الكامل لقرار واشنطن بشأن حظر تطبيق «تيك توك».