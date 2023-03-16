«التنسيقية» تنظم صالونا نقاشيا عن دور المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا بعنوان «نون النسوة.. المرأة المصرية كلمة سر الجمهورية الجديدة»، في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، بشأن القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

صالون التنسيقية

ويتناول صالون التنسيقية مناقشة عدة محاور، أبرزها «دور المرأة في المجتمع، ومشاركتها في الحراك المجتمعي ودورها في الجمهورية الجديدة، وما حدث من تحولات إيجابية كبيرة في ملف التمكين غير المسبوق للمرأة في المجالس التشريعية والحقائب الوزارية وحتى منصات القضاء».

حضور الصالون

ويدير الحوار خلال صالون التنسيقية أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون، الكاتبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، وإيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة سامية خضر صالح، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، وأمنية جاد الله، مدرس القانون التجاري بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.

يذكر أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، لمناقشة مختلف القضايا التي تهم الرأي العام في مصر، مع المتخصصين من التيارات والاتجاهات كافة.