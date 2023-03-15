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مبادرة «التماسك الأسري» تواصل عقد اجتماعاتها في التنسيقية

كتب:

محمد أباظة
03:47 م | الأربعاء 15 مارس 2023
مبادرة التماسك الأسري

مبادرة التماسك الأسري

واصلت مبادرة «التماسك الأسري» عقد اجتماعاتها برئاسة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتحديد ومناقشة الخطة التنفيذية للمبادرة.

مبادرة التماسك الأسري

و«التماسك الأسري» أحد محاور مبادرة «البناء المتعدد»، التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن استراتيجية 2023 والتي تتضمن عدة محاور بجانب التماسك الأسري، أبرزها رعاية النشء، والتنمية الاقتصادية، والصحة النفسية، ومسار العائلة المقدسة.

قضية التماسك الأسري بالمجتمع

واتفق الأعضاء، على آليات العمل والخطة التنفيذية خلال الفترة القادمة، وتم التوافق على العمل علي عدة مستويات، أبرزها المستوي البرلماني، إلى جانب عقد لقاءات رسمية، وزيارات ميدانية، وصالونات نقاشية وغيرها، لتغطية كافة جوانب قضية التماسك الأسري بالمجتمع.

وتضم مبادرة التماسك الأسري من أعضاء التنسيقية، عبير العريان، وريهام الشبراوي، وداليا فكري، ورغدة محمود، وإيمان محمد، وإيمان كامل، ومحمد شلبي.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.