التنسيقية تناقش التعاون المتبادل مع 3 سفراء دول أجنبية.. بينها روسيا

لقاءات مشتركة أجرتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع عدد من سفراء دول العالم في القاهرة، لبحث أوجه التعاون بين بلادهم ومصر، ومناقشة العديد من الملفات والقضايا المهمة.

ووفقا لبيان صحفي، استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سيرجي تيرتنتييف، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى القاهرة، لبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وعبر سفير بيلاروسيا عن إعجابه الشديد بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيراً إلى دورها المحوري على الساحة السياسية المصرية، مؤكداً رغبة بلاده في نقل تلك التجربة إلى برلمان شباب بيلاروسيا، لما لها من دور في إثراء العقول الشبابية في بلاده.

لقاء التنسيقية مع سفير بيلاروسيا

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان خطوات تفعيل التعاون بين التنسيقية وبرلمان شباب بيلاروسيا خلال الفترة المقبلة، مُستعرضين أهم المجالات التي من الضروري بناء جسور التواصل بها.

كما تمّ تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا على الساحة الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية والتحديات الاقتصادية العالمية، كذلك تم مناقشة تعزيز التنسيق البرلماني بين الجانبين.

لقاء التنسيقية مع سفير روسيا

والتقى وفد من التنسيقية، سفير روسيا لدى القاهرة جيورجى بوريسينكو، وعدد من مسئولي السفارة، لبحث المستجدات التي تشهدها الساحة العالمية، وتبادل الجانبان التهنئة بمناسبة مرور 80 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأعرب وفد التنسيقية، خلال اللقاء عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين مصر وروسيا، وحجم التعاون الكبير بين الدولتين على كافة المستويات الرسمية والشعبية.

وأكد وفد التنسيقية، على الأهمية التي توليها مصر تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع روسيا في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها حالياً.

وأوضح وفد التنسيقية، أنهم يتابعون بدقة بالغة التطورات المتلاحقة للأزمة الروسية الأوكرانية، مشددا على ضرورة إعلاء لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًا.

من جانبه، رحب السفير الروسي جيورجى بوريسينكو، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشددا على أهمية التعاون بين مصر وروسيا في كافة المجالات وخاصة النواحي البرلمانية والسياسية.

وأكد جيورجى بوريسينكو، أن موسكو تنظر إلى مصر كأحد أهم الشركاء في منطقة إفريقيا والعالم العربي، مؤكداً أن علاقة روسيا مع مصر تسمح بتطوير الشراكة متعددة الجوانب بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ المشروعات التي تفتح آفاقا واسعة من التعاون بين الجانبين.

لقاء التنسيقية مع سفير أوكرانيا

والتقى النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسفير أوكرانيا لدى القاهرة - ميكولا ناهورني.

وأعرب «الخولي» عن عمق العلاقات بين البلدين، وحجم التعاون بين الدولتين على كافة المستويات، مشيراً إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتابع بدقة بالغة التطورات المتلاحقة للأزمة الأوكرانية الروسية، ومشددا على ضرورة إعلاء لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً.

ومن جانبه، رحب السفير ميكولا ناهورني، بالنائب طارق الخولي، ممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشددا على أهمية مضاعفة التعاون بين مصر وأوكرانيا، في كافة المجالات وخاصة النواحي البرلمانية والسياسية.

كما تناول اللقاء مناقشة العديد من مجريات ما يحدث على الأرض فيما يتعلق بالتطورات المتلاحقة في الأزمة الأوكرانية الروسية وعلى أهمية التواصل المستمر بين الرئيسين المصري والأوكراني في إطار المساعي المصرية الحثيثة للتهدئة واتخاذ السبل السياسة والقنوات الدبلوماسية كوسيلة لإنهاء تلك الأزمة.