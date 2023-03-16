تعرف على أسعار البقوليات في معارض «أهلا رمضان».. تبدأ من 9 جنيهات

تحفل معارض «أهلا رمضان» بكميات كبيرة من البقوليات المتنوعة التي يحرص المواطنون على شرائها واستخدامها خلال شهر رمضان، نظرا لأنها من المواد والسلع الغذائية الهامة على مائدة الإفطار والسحور، وحرصت وزارة التموين على ضخ كميات كبيرة ومتنوعة من البقوليات في منافذ أهلا رمضان، وجميع منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، وباسعأر اقل بين 25-35%عن أسعارها في المحال التجارية والعطارين والسلاسل الكبرى.

أسعار البقوليات في معارض «أهلا رمضان»

ترصد «الوطن»، أسعار البقوليات لمختلفة في معارض «أهلا رمضان»، حيث انخفاض الأسعار بنسبة 35%، مما زاد من عمليات الإقبال على المنافذ من جانب المواطنين، وهي كالتالي:

- الفول الحصى وزن 500 جرام بسعر 9 جنهيات.

- الفول المجروش 10 جنهيات 500 جرام.

- عدس أحمر 20 جنيها لوزن 500 جرام.

- عدس بجبة 18 جنيها لوزن 500 جرام.

- العدس الأصفر بسعر 20 جنيها لوزن 500 جرام.

- الفاصوليا البلدي واللوبيا بسعر 24 جنيها لوزن 500 جرام.

- الترمس بـ12 جنيها لوزن 500 جرام.

- سعر حمص الشام 500 جرام.

- 500 جرام من اللوبيا بسعر 17 جنيها.

- سعر الحمص الأصفر «الفيشار» 500 جرام بـ14 جنيها.

أسعار السلع التمونية في معارض أهلا رمضان

- كيلو السكر المعبأ بسعر 15 جنيها.

- كيلو أرز معبأ بسعر 15 جنيها.

- شيكارة أرز 10 كيلو بسعر 150 جنيها.

- شيكارة دقيق 25 كيلو بـ375 جنيها.

- علبة طحينة 700 جرام بـ17 جنيها.

- علبة مربى 1 كجم بـ30 جنيها.

- كرتونة ملح بونو عدد 20 كيس بـ15 جنيها.

- علبة مرقة دجاج مكعب بـ25 جنيها.

- كيلو أرز بسمتي بسعر 38 جنيها.

- كيلو الدقيق بـ15 جنيها.