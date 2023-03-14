وزير التموين: بيع السلع في معرض «أهلا رمضان» بأسعار أقل من التكلفة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن أسعار السلع المعروضة في معرض «أهلا رمضان»، أقل من الأسواق، لأنها تباع بسعر أقل من التكلفة.

وشدد وزير التموين، على هامش افتتاح معرض «أهلا رمضان» الرئيسي، الذي يستمر حتى يوم 21 مارس الجاري، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، على أن الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد السلع: «طن الزيت حاليا بـ 1370 دولار، بسبب الأزمة العالمية»، وأكد أن هناك صعوبات في سلاسل الإمداد بسبب الأزمة العالمية.

وأكد وزير التموين، وجود تكاتف حقيقي من كل العاملين في الصناعات الغذائية لتقديم كل التسهيلات للشعب المصري، مؤكدا أنه لا يوجد نقص في أي سلعة، وأن جميع السلع متوفرة ومتاحة في المعارض ومنافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية أيضا.

وعن أسعار السكر والزيت، قال «المصيلحي» إن السكر يباع في معرض «أهلا رمضان» بـ 14.5 بدلا من 20 جنيها، والأرز بـ 14.5 جنيه، في حين أن الأرز الفاخر يباع بسعر 18 جنيها، ونسبة الكسر 3% وهو أفخر أنواع الأرز.