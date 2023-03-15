افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة نصر.. اعرف أسعار الزيت والأرز والسكر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض أهلا رمضان بمدينة نصر، ورافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة والداخلية.

وفي السطور التالية، نعرض أسعار السلع في معرض أهلا رمضان بمدينة نصر.

معرض أهلا رمضان بمدينة نصر

وجاءت أسعار السلع من أرز ومكرونة وسكر وشاي ولوبيا في معرض أهلا رمضان بمدينة نصر كما يلي:

زيت الطعام 800 جرام بسعر يصل إلى 35 جنيها.

أرز مصري عريض وزن 1 كيلو يصل إلى نحو 14.5 جنيه.

ويبلغ سعر الأرز المصري كامولينو عريض وزن 1 كيلو نحو 18.5 جنيه.

ويصل سعر الأرز المصري كامولينو عريض وزن 5 كيلوجرامات إلى نحو 90 جنيها.

بلغ سعر المكرونة السائبة نحو 17 جنيها.

يصل سعر المكرونة وزن 500 جرام إلى نحو 9 جنيهات.

بلغ سعر المكرونة وزن 400 جرام نحو 8 جنيهات.

يصل سعر الشاي وزن 40 جراما إلى نحو 5 جنيهات.

بلغ سعر الشاي وزن 100 جرام إلى نحو 12 جنيها.

شاي وزن 250 جراما بسعر 28 جنيها.

أسعار السكر والفول والعدس

سكر أبيض حر وزن 1 كيلو يصل إلى نحو 14.5 جنيه.

يصل سعر ملح الطعام وزن 300 جرام إلى نحو 75 قرشَا.

بلغ سعر العدس وزن 500 جرام نحو 20 جنيها.

يصل سعر الفول وزن 500 جرام إلى نحو 14 جنيها.

سجل سعر اللوبيا وزن 500 جرام في معرض أهلا رمضان نحو 21 جنيها.

فاصوليا وزن 500 جرام بسعر يصل إلى 26 جنيها.