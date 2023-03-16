البنك الإسلامي للتنمية: مصر تمتلك مقومات الانطلاق والنمو ونحرص على دعمها

قال الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول النامية، ضخمة للغاية، لافتًا إلى اهتمام البنك بتعزيز تعاونه مع مصر، التي تمتلك مقومات الانطلاق والنمو.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور محمد معيط وزير المالية، على هامش مشاركتهما في النسخة الثانية لمؤتمر القطاع المالي بالعاصمة السعودية الرياض، في إطار حرصهما على تعزيز علاقات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل المشترك وإيجاد أساليب مبتكرة للتمويل خاصة في ظل ما يعانيه العالم من تحديات اقتصادية وبيئية غير مسبوقة.

تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية

وأكد الجانبان أهمية تلبية الاحتياجات التمويلية للدول الأعضاء لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتتالية على نحو يمكنها من استكمال تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق الربط الإقليمي، وتيسير التجارة البينية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء.

فئات جديدة للمشروعات الخضراء

وأشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالدور الذي يلعبه البنك الإسلامي للتنمية في مساندة الدول الأعضاء، خاصةً الاقتصادات الناشئة، والدعم المستمر لمصر على نحو يسهم في تعظيم مسارات التنمية الشاملة والمستدامة بشتى المجالات.

وأكد الوزير، أهمية دور البنوك الإنمائية متعددة الأطراف في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز تمويل المشروعات ذات الأبعاد الاجتماعية ومساندة الدول الناشئة وجعلها أكثر قدرة على التحول الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.

واستعرض «معيط»، جهود الحكومة في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة 1.5 مليار دولار، وحرصها خلال الفترة المقبلة على إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية وسندات مستدامة وأخرى مرتبطة بتمكين المرأة، وأيضًا إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد الاجتماعي إلى محفظة مصر المستدامة اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.