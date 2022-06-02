مدبولي: اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية فرصة لتبادل الخبرات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية هذا العام فرصة مناسبة للقاء وتبادل الخبرات والتجارب والحوار الجاد والمتواصل بين كل الشركاء الفاعلين في مجال تحقيق التنمية في الدول الأعضاء من مجموعة البنك من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني مع مؤسسات التمويل الإنمائي.

مدبولي: نغتنم هذه المناسبة للخروج من هذا الحدث بمشروعات للتعاون التجاري

وأضاف «مدبولي» في جلسة الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية: «دعونا نغتنم هذه المناسبة للخروج من هذا الحدث المهم بمشروعات واعدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار المشترك، تتكامل من خلالها الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي تطلعات شعوبنا جميعا».

وتوجه رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير لكل القائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذه الاجتماعات داعيا الله أن تكلل أعمالها بالنجاح معربا عن خالص تمنياته للمشاركين من ضيوف مصر بطيب المقام في مصر.