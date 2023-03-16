الأم المثالية بالمنوفية: كرست حياتي لخدمة أولادي بعد وفاة زوجي منذ 21 عاما

عبرت سوزان منصور عبدالله خميس، الفائزة بلقب الأم المثالية 2023 على مستوى محافظة المنوفية، عن سعادتها الكبيرة بفوزها، موضحة أنها تعيش حالة من الفرح بسبب ذلك، لافتة إلى أن زوجها توفى منذ 21 عامًا وترك لها ولد هو «زياد الدسوقي العزيزي»، حاصل على بكالوريوس هندسة قسم كهرباء، والبنت «إسراء» حاصلة على كلية حقوق ومتزوجة.

الأم المثالية بالمنوفية: اطمأننت على أولادي

وأضافت الأم المثالية 2023 في محافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنها تبلغ من العمر 52 سنة، ومنذ وفاة زوجها قررت أن تجعل كل حياتها لخدمة أولادها، موضحة: «والحمد لله نجحت في تحقيق حلمي بأن أراهم في أحسن المراتب العلمية، وأطمنت عليهم وبتمنى أشوفهم في أحسن حال».

الأم المثالية: ابني قدم لي في المسابقة

وتابعت: «ابني قدم لي في المسابقة، ولم أعلم، ولكنه قرر أن تكون مفاجأة لي، مؤكدة أنها سعيدة جدًا بحصولها على اللقب، مشددة: «ده حق ولادي عليا وواجبي تجاههم».