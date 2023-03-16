الأم المثالية البديلة: «شغالة في محل بقالة وفضل ربنا كبير عليا»

أكدت نوال عبد العظيم خليل، الأم المثالية 2023 والفائزة بلقب الأم البديلة على مستويات الجمهورية، أنها سعيدة جدا بفوزها بهذا اللقب الكبير على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنها تعمل في محل بقالة وفخورة بحصولها على هذه الجائزة على مستوى الجمهورية.

الأم المثالية البديلة 2023 على مستوى الجمهورية

وأضافت الأم المثالية 2023 الفائزة بلقب الأم البديلة علي مستويات الجمهورية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها ابنتها هي من قدمت لها في المسابقة ولم تكن تعلم، مشيرة إلى أن ابنتها كانت متفوقة في دراستها وكانت من الأوائل في الدبلوم.

وأوضحت ابنة محافظة المنوفية، أنه منذ معرفتها بفوزها بلقب الأم البديلة علي مستويات الجمهورية 2023 وهي سعيدة جدا: «أنا من ساعة ما عرفت اللي حصل ودموع الفرح موقفتش والحمد لله ربنا كريم وفضله عليا كبير».

المنوفية تحصد 3 جوائز للأم المثالية على مستوى الجمهورية

وحصدت محافظة المنوفية على ثلاثة جوائز في مسابقة الأم المثالية 2023 التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث حصلت نوال عبد العظيم خليل، على لقب الأم البديلة علي مستويات الجمهورية، وامتياز السيد الجندي الفائزة بلقب الأم المتطوعة الأولى بالجمهورية، ونوال عبد العظيم والتي حصلت علي الأم المثالية في المنوفية 2023.