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الأم المثالية بمحافظة أسيوط 2023.. تخرج أبنائها الثلاثة من «الحقوق والطب»

كتب:

منة عبده
03:13 م | الخميس 16 مارس 2023
الأم المثالية بمحافظة أسيوط

الأم المثالية بمحافظة أسيوط

حصلت هدى إبراهيم محمود صالح، على لقب الأم المثالية بمحافظة أسيوط، وهي أرملة منذ 33 عاما، وتبلغ من العمر 59 سنة، حاصلة على بكالوريوس علوم وتربية، وتعمل رئيس قسم التعليم الثانوي، ولديها 3 أبناء، الابنة الأولى حاصلة على ليسانس حقوق وماجستير في القانون العام، والابن الثاني حاصل على ليسانس حقوق وماجستير في القانون العام، والابنة الثالثة حاصلة على بكالوريوس طب وجراحة وماجستير. 

الأم المثالية حاصلة على بكالوريوس علوم وتربية

في بداية حياتها، تزوجت الأم ورزقها الله بالابنة الكبرى ثم الابن الثاني وكانت تعيش حياة هادئة وبسيطــة، وبعدها سافر الزوج إلى دولة الكويت للعمل لتحسين وضع الأسرة، وكانت الأم حامل في الابنة الصغرى، ويشاء القدر أن يتوفى الزوج في حادث سيارة بعد 25 يوما من وصوله إلى الكويت تاركاً الابنة الكبرى في عمر 3 سنوات والابن في عمر عام ونصف العام، والابنة الصغرى كان عمرها 20 يوماً فقط، ولم تحصل الأم على أي مستحقات للزوج بسبب تزامن الحادث مع غزو العراق لدولة الكويت.

مثلت وفاة العائل كانت صدمة كبيرة للأسرة حيث أصبحت الأم وحيدة ترعى ثلاثة أبناء، وابنة منهم لم تبلغ من العمر شهر، فكانت لهم الأم والأب معا، وعكفت على تربية ورعاية أبنائها الصغار، وتحملت الصعاب بمفردها حتى تستطيع توفير حياة كريمة لهم حتى لا يشعروا بأي شيء ينقصهم، واهتمت بتعليم أبنائها، كما اهتمت بعملها كمدرسة ومعلمة أجيال.

لم تحصل الأم على أي مستحقات للزوج

أكرمها الله في أبنائها فتخرجت الابنة الكبرى وحصلت على ليسانس حقوق وتعمل، وتخرج الابن الثاني وحصل على ليسانس حقوق ويعمل بإحدى الهيئات القضائية، والابنة الصغرى تخرجت وحصلت على بكالوريوس طب وجراحة وتعمل طبيبة أطفال، ومازال عطاء الأم مستمرا نحو أبنائها، وأحفادها.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.