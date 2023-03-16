المكتب البابوي للمشروعات يعلن توفير منح تدريبية جديدة للشباب

أعلن المكتب البابوي للمشروعات بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية «EGYCOPT»، فتح باب التقديم لعدد من المنح التدريبية للشباب، بهدف إعدادهم لسوق العمل، وتعديل مساراتهم المهنية وتمكينهم من النمو والتطور.

المسارات التدريبية المتاحة

وجاءت المنح التي أعلن عنها كالتالي:

1- تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، والبرنامج متاح للفنيين فقط والتدريب معتمد من نقابة المهندسين، ويمكن معرفة تفاصيله من هنــا.

2- صيانة الأجهزة المنزلية والغسالات متاح للفنيين فقط والتدريب معتمد من نقابة المهندسين.

3- دورة السكرتارية وإدارة المكاتب (للإناث فقط).

شروط الالتحاق بالمنحة

أن يكون المتقدم:

- مصري الجنسية.

- من غير العاملين وحديثي التخرج (مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو مؤهل عالي)- السن من 18 - 35 سنة.

- موقف التجنيد مُحدد للذكور (أدى الخدمة - إنهاء - إعفاء - تأجيل).

- اجتياز المُقابلة الشخصية بالمؤسسة.

- بعد التقديم على اللينك، سيتم الاتصال بالمتقدمين خلال مدة من أسبوعين لثلاثة أسابيع للمقابلة الشخصية. وعند سؤالك في «الأبليكشن» أثناء المقابلة عن طريقة المعرفة عن مؤسسة إيجيكوبت، يرجى توضيح أنه عن طريق إعلان المكتب البابوي للمشروعات.