البابا تواضروس يشهد حفل مرور 10 سنوات على تأسيس المكتب البابوي للمشروعات

شهد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، الحفل الذي نظمه المكتب البابوي للمشروعات بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه.

حضر الحفل، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والسفيرة نبيلة مكرم، وعدد من السفراء ورجال المجتمع، وعدد من الآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.

البابا تواضروس يلقي كلمة

وجرى خلال الحفل عرض العديد من المشروعات التي أنجزها المكتب خلال السنوات العشر الماضية منذ تأسيسه، وفي الختام ألقى البابا تواضروس كلمة تناول خلالها دور الكنيسة في خدمة المجتمع، لافتًا إلى أهمية مساندة الدولة في جهودها لدعم مسيرة التنمية المستدامة.

وأنشا البابا المكتب البابوي للمشروعات لخدمة المجتمع المصري عام 2013، وهو يقدم خدماته بالتعاون مع الآباء المطارنة في الإيبارشيات، من خلال أربعة برامج، هي:

- برنامج عيون مصر للتعليم.

- برنامج كيمي للخدمات الصحية.

- برنامج راكوتي للتطوير المؤسسي وبناء القدرات.

- برنامج سان مارك للمساعدات الإنسانية.

وأنجز المكتب البابوي للمشروعات منذ تأسيسه، 64 مشروعًا كبيرًا، و210 مشروعات صغيرة (فرديًّا)، وتمكن من الوصول بخدماته إلى ما يقرب من 28 ألف مستفيد.