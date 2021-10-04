شروط وخطوات التسجيل في المنح التدريبية للخريجين من «هواوي» و«أوراكل»

في إطار دور وزارة القوى العاملة لتأهيل الشباب لمواكبة المتغيرات في سوق العمل المحلي والعالمي، والعمل على تقديم برامج جديدة تتواكب مع التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، ومن خلال التعاون بين الوزارة وشركة «هواوي مصر»، وتنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعه بين الوزارة والشركة بشأن تدعيم رؤية مصر للتحول الرقمي، تم فتح باب التقدم للحصول على شهادة معتمدة في عدد من البرامج.

شروط التقديم:

وتمثلت شروط التقديم فيما يلي:

- أن يكون المتقدم من خريجي كلية الهندسة أقسام «اتصالات - حاسبات - نظم معلومات - علوم حاسب - تكنولوجيا معلومات»، وخريجي كلية الحاسبات والمعلومات لجميع البرامج، إضافة إلى خريجي قسم إدارة الأعمال بالنسبة لبرامج «Artificial Intelligence - BIG Data».

- أن يكون المتقدم من خريجى دفعات «2018 - 2019 - 2020»

- أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية.

طريقة التسجيل في تدريب «هواوي»

- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة الرسمي من هنـــــــــــا.

- اختيار منح تدريبية لشباب الخريجين.

- اختيار التسجيل في HUAWEI.

- اختيار أحد البرامج المقدمة في المنحة التدريبية للتسجيل فيها.

- بعد اختيار البرنامج التدريبي تظهر أمامك شاشة التعريف بنظام التدريب والتسجيل.

- قم باختيار Apply لملء استمارة التقديم بنجاح.

- بعد ذلك قم باستيفاء البيانات المطلوبة وإرفاق السيرة الذاتية لراغب التدريب، ثم اضغط «حفظ» لاستكمال التسجيل.

ومن خلال بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة وشركة أوراكل العالمية يتم تقديم منح للحصول على شهادة معتمدة من شركة أوراكل في العديد من المجالات، علمًا بأنّه سيتم إلحاق المتقدم بدورة تدريبية تمهيدية يتبعها اختبار، وفي حالة الاجتياز سيتم إلحاق المرشح بالدورة التدريبية المتقدم لها، ولضمان جدية المتدربين فإن المتدرب سوف يقوم بالتوقيع على تعهد بالالتزام بالحضور ودخول الاختبار.

خطوات التقديم:

وتمثلت خطوات التقدم فيما يلي:

- اختيار الدورة التدريبية.

- الاطلاع على الشروط الخاصة بالدورة التدريبية.

- اجتياز اختبار الدورة التمهيدية.

- التسجيل علي موقع وزارة القوى العاملة.

- إرفاق ملف PDF عند التسجيل يحتوى على «نتيجة اختبار التدريب التمهيدي - صورة بطاقة الرقم القومي - شهادة التخرج أو شهادة إثبات من الجامعة بأنّه في السنة النهائية بالكلية - التعهد».